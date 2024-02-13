اليكم مصير جلسة التحقيق مع رياض ورجا سلامة وماريان الحويك...!

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أعلن تحالف "متحدون"، أنّ "نتيجة اعتكاف المساعدين القضائيين، أُرجئت جلسة التّحقيق الّتي كان مقرّرًا عقدها اليوم في 13 شباط الحالي، أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي، في القضيّة المرفوعة أساسًا في 2 شباط 2021 من قبل محامي تحالف "متحدون"، ضدّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة وتبييض الأموال".