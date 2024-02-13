اليكم مصير جلسة التحقيق مع رياض ورجا سلامة وماريان الحويك...!

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أعلن تحالف "متحدون"، أنّ "نتيجة اعتكاف المساعدين القضائيين، أُرجئت جلسة التّحقيق الّتي كان مقرّرًا عقدها اليوم في 13 شباط الحالي، أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي، في القضيّة المرفوعة أساسًا في 2 شباط 2021 من قبل محامي تحالف "متحدون"، ضدّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة وتبييض الأموال".
وأشار في بيان، إلى أنّ "القاضي حلاوي حدّد 2 نيسان المقبل، موعدًا جديدًا للجلسة"، مذكّرًا بأنّ "القاضي شربل أبو سمرا كان قد سجّل القضيّة برقم 202/2023 بتاريخ 15 آذار 2023، حيث كان أقصى الجهة المدّعية عن حضور جلسات التّحقيق عبر حجب حقّ التّقاضي عنها، رغم صفتها الثّابتة في الملف".