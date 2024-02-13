أرسلان عرض مع حجازي لآخر المستجدات السياسية.. واتصل بالحريري

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استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان علي حجازي، بحضور الأمين العام للحزب الديمقراطي البروفسور وسام شروف ومنسق لقاء الأحزاب ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية الإقليمية والمحلية.

وأعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان "أنّ رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة السابق سعد الحريري وهنّأه بعودته بالسلامة، كما قدّم له التعازي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.