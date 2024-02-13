أعجوبة جديدة "لطبيب السماء"... هكذا شفي فادي من السرطان!

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تم تسجيل أعجوبة جديدة للقديس شربل منذ أيّام، فقد شُفي فادي الياس عشقوتي من بلدة الكنيسة الشّوف، المتأهّل والأب لولدين، من السّرطان.

وفي التّفاصيل، أصيب عشقوتي بإسهالٍ ونزيف، ليدخل المستشفى في 21 حزيران 2023، وفق التّقارير التي قدّمها، وبدأ بالصّلاة لمار شربل طالباً شفاعته ونعمة الشّفاء، وفي اليوم التّالي ظهر القدّيس شربل على الكنبة في الغرفة.

وفي 23 حزيران 2023، إكتشف إصابته بسرطان القولون وانتشاره بثلاث بقع على الكبد، بعد خضوعه للفحوص، لتبدأ رحلته مع العلاج لمدّة ثلاثة أشهر.

أما في 18 أيلول 2023، فخضع عشقوتي للفحوص، إذ تبيّن اختفاء السّرطان، ليجري في 14 تشرين الثاني صورةً للكبد حيث تبيّن اختفاء البقع على الكبد أيضاً.

ثمّ أجرى مرّةً جديدة الفحوص اللازمة في 22 كانون الثاني 2024، ليتبيّن شفاؤه من السّرطان، وفق التّقارير الطبيّة.