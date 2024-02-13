وهّاب: ناطور لادارة الفوضى لقبه رئيس حكومة!

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "إختلفتم أو اتفقتم معه بقي رفيق الحريري رغم غيابه علامة فارقة في تاريخ لبنان عمل على نهضة إستمرت ١٥ عاماً أيد المقاومة لكنه تسلم ملف المال والإقتصاد والإنماء وفصل بين الملفين."

وأضاف: "لايمكن أن ننهض دون تكرار التجربة تحصين المقاومة بوجه العدوان وفصل الملف الداخلي والعمل لخطة نهوض إقتصادي . لا أحد يستطيع ان يكمل بالفوضى الحالية مع ناطور لادارة الفوضى لقبه رئيس حكومة."

وختم: "إشتاق اللبنانيون لرفيق الحريري من أحبه ومن خاصمه على حد سواء."