الوفد البرلماني إلى بروكسل: لبنان مع تطبيق 1701 كاملًا

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بدأ الوفد البرلماني اللبناني المؤلف من رئيس اللجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب د. فادي علامة والنواب د. سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري زيارة رسمية الى بروكسل لمناقشة الأوضاع التي يمر بها لبنان مع كبار المسؤولين الأوروبيين. تطرق الوفد إلى جوانب الأزمة اللبنانية كافة مع "التشديد على التزام مسار الإصلاحات التي بدأ باعتماد بعضها والتأكيد على الاستمرار لاستكمال ما تبقى من قوانين بنيوية ضرورية لاستعادة الثقة".

في هذا الإطار ثمّن الوفد رصد 200 مليون يورو إضافية في الموازنة الأوروبية. وشكر الاتحاد الاوروبي على هذا الاهتمام الدائم بلبنان مطالبا ب "تكثيف الجهود من اجل اعتماد افضل معايير الشفافية والمراقبة والتقييم حمايةً للحوكمة الصالحة كما للشراكة السوية بين أوروبا ولبنان".

كذلك طرح الوفد مسألة النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلدهم بحسب ما جاء في توصية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني مع "الإضاءة على التداعيات الكارثية على لبنان والجوار".

وشدد الوفد ايضا على" تطبيق القانون بالكامل انطلاقا من ضبط الحدود ووصولا إلى تنظيم العودة فضلا عن تأمين الحوافز ذات الصلة في سوريا بواسطة الامم المتحدة والطلب إلى الأوروبيين المواكبة الداعمة لهذه العملية".

وحضر موضوع وكالة الأونروا واعلان بعض الدول عن وقف المساهمة في تمويلها حيث ركز الوفد على "ضرورة المحافظة على الوكالة الدولية لما فيه تأميناً للحق الإنساني للفلسطينيين ومصلحةً للمجتمع الدولي". ولمس ايجابية أوروبية في هذا الشأن .

كذلك ناقش الوفد الوضع في الجنوب اللبناني على ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتصعيد اليومي فضلا عن الخروق المتواصلة للقرار 1701 منذ ولادته عام 2006 والمسجلة لدى الامم المتحدة بواسطة "اليونفيل". وجرى التطرق الى استهداف المدنيين والاعتداءات على ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية. واكد الوفد على "التزام لبنان وجهوزية لتطبيق 1701 كاملا والتشديد على الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية المحتلة الى الحدود الدولية" التي تم ترسيمها في اوائل العشرينات من القرن الفائت باشراف الفرنسيين والانكليز انذاك".

واكد الوفد على اولوية اتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية اذ عبر النواب عن ضرورة اخذ الخطوات السياسية والدستورية اللازمة لهذا الامر من اجل اعادة الانتظام إلى الحياة الديموقراطية في لبنان.وتم التعبير عن هذا الموقف اللبناني في سلسة اجتماعات للوفد جمعته مع كبار المسؤولين بدأت مع المدير العام لموفضية الجوار

Gert Koopman

ومقرر لجنة الموازنة للبرلمان الاوروبي José Manuel Fernandes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي David McAllister مع فريق عمله.

وقد رافق الوفد في لقاءاته سفير لبنان في بروكسيل والاتحاد الاوروبي فادي حاج علي وفريق العمل الديبلوماسي في السفارة.

واولم السفير على شرف الوفد مساءً في منزله بحضور مسؤولين وشخصيات بلجيكية واوروبية .

ويتابع الوفد اجتماعاته اليوم في بروكسيل مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ووزارة الخارجية البلجيكية.