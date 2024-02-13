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"النبطية باتت ضمن دائرة الاستهداف".. تيننتي يوضّح!

13
FEBRUARY
2024
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رداً على سؤال حول بعض التقارير الإعلامية التي زعمت ان اليونيفيل أبلغت الجيش اللبناني نقلاً عن تل أبيب بأنّ مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه اطلع على هذه التقارير " وقال : بصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره".

وأضاف: "نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سريّة".

وتابع تيننتي: "تبذل بعثة اليونيفيل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي)، الى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات".

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