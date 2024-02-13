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أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج!

13
FEBRUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل أحيانا لحدود ال70 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال1700 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير الرياح الشرقية الجافة حتى مساء اليوم الثلاثاء، حيث تتأثرالمنطقة تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة، يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا ، ثلوجا ورياحا ناشطة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر فتصل الى 65 كلم/س محملة بطبقات من الغبار جنوبا، ترتفع نسبة الرطوبة ليل الثلاثاء/الأربعاء ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطارموحلة ومتفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل أحيانا لحدود ال70 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال1700 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، تشتد غزارة الأمطار خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى 1600 متر.

الجمعة:   غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية:  شرقية الى جنوبية شرقية نهارا، جنوبية غربية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 60 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانا بسبب الغبار في الأجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 30 و 50%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,25

-ساعة غروب الشمس: 17,20

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