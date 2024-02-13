living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - المغامرة الإسرائيلية في رفح والـcomfort zone اللبنانية!

13
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


قالت مصادر ديبلوماسية غربية إن احتمال اجتياح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح التي تأوي أكثر من ١،٥ مليون نازح، يُرتّب على المسؤولين اللبنانيين مسؤولية مضاعفة للاعتبار من النسق العدائي الإسرائيلي، وتاليا وأخد التنبيهات والتحذيرات الدولية التي تتوالى على بيروت على محمل الجدّ.

ولفتت المصادر الى أن تل أبيب تنفّذ راهنا في الجنوب نسخة مطابقة انما محدودة لحربها في غزة، وخصوصا لجهة الدمار الهائل الذي تلحقه بقرى جنوبية شهدت بعضها تدميرا مننهجا لأحياء كاملة فيها. أضافت: صحيح أن عملياتها جنوباً تقتصر الى الآن على القصف البعيد المدى، الى جانب الاستهداف الأمني لكوادر وقيادات في حزب الله وحركة حماس، لكن البريد الإسرائيلي الوارد الى العواصم الدولية المعنية بالاستقرار اللبناني يزيد القلق ويفاقم مخاطر شنّ حرب واسعة تشمل المنطقة جنوب الليطاني بذريعة إبعاد حرب الله عن الحدود بما يتيح تشكيل مظلة إسرائيلية حامية تساعد في عودة الـ١٠٠ ألف مهجّر من المستوطنات الحدودية.


وأكّدت المصادر أن الأفكار الفرنسية التي حملها أخيرا الى بيروت وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه تستحقّ من الحكومة اللبنانية مزيدا من النقاش والبحث، لأنها قد تكون من المحاولات الدولية الأخيرة لتجنيب لبنان حربا مدمّرة. ولفتت الى أن المغامرة الإسرائيلية المتوقّعة في رفح الفلسطينية هي بالفعل، متى وقعت، تحدّ اسرائيلي صارخ للإرادة الدولية، والأميركية على وجه الخصوص، مما يعني أن أيا من العواصم غير قادر على منح لبنان التطمينات بعدم ذهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مغامرة عسكرية في الجنوب شبيهة بما فعل في غزة وبما يستعدّ الى فعله في رفح.


وختمت المصادر: يَفترض هذا الواقع بالمسؤولين الخروج من منطقة الراحة comfort zone الموهومة التي يحبسون أنفسهم فيها، والتفاعل مع التحذيرات الدولية قبل فوات الأوان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   