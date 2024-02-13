living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا أب ولا أم لمشروع قانون معالجة وضع المصارف وتنظيمها!

13
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علمت «نداء الوطن» أنّ نزاعاً خفياً يتفاقم بين الأطراف المعنية حول إعداد مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بعدما تبيّن أنّ مصرف لبنان يتنصل منه، وتتهرب لجنة الرقابة على المصارف من تبنّي المشروع كاملاً. وصار واضحاً أنّ لا أبوين معروفين لهذا المشروع، لذلك صار لقيطاً بعد أيام قليلة على تسريبه. وأكدت مصادر معنية «أنّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لن يتبرع وحيداً للحضور الى البرلمان لمناقشة المشروع مع النواب رغم اقتناعه بأنه أفضل الممكن. ويشترط تبنياً حكومياً واضحاً، كما يشترط حضور مصرف لبنان في البرلمان للدفاع عن المشروع، فضلاً عن وزيري المال والاقتصاد على أنهما من الفريق الذي تولّى التفاوض مع صندوق النقد الدولي وصولاً الى الاتفاق المبدئي في نيسان 2020».
 
وكشفت المصادر «أنّ الشامي أبلغ المعنيين أنه لن يسمح باستفراده هذه المرة، كما المرات السابقة، فإما يقف وراء المشروع فريق يدافع عنه وإما لا يقف أحد، على قاعدة أنه ليس مشروع سعادة الشامي وحده».
 
وعن احتمال عدم توافر أغلبية حكومية لإقرار المشروع وإحالته الى البرلمان، تتوقع المصادر لجوء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى نائبين يمون عليهما يتبنيان المشروع لتحويله باقتراح منهما الى مجلس النواب.
 
وفي شأن غياب الأرقام عن المشروع تبيّن أنّ المطلوب مشتت بين عدة جهات أبرزها لجنة الرقابة على المصارف وبعض المديريات في مصرف لبنان، ولا سيما مديرية المصارف. والمطلوب من كل تلك الجهات التعاون حكماً، لأنها هي المعنية بتطبيق المشروع بعد إقراره.
 
على صعيد آخر، سادت أمس فوضى في القطاع المصرفي حول السحوبات وفق سعر 15 الف ليرة للدولار، بعدما رفض مصرف لبنان التجديد لهذا السعر واعتماده سعر 89500 ليرة. فعمدت مصارف الى السماح بالسحب وفق سعر 15 الف ليرة (بهيركات يزيد على 83%) في مقابل مصارف أخرى امتنعت عن ذلك في انتظار صدور تعميم حكومي بهذا الصدد. وذلك التعميم المنتظر لم تتضح معالمه بعد في ظل المماطلة الحكومية بعدما رفض البرلمان سعر 25 ألف ليرة اقترحه النائب علي حسن خليل في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2024.
نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   