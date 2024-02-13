أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر حقوقية غربية عن مستوى الهبوط الأخلاقي الذي أصاب المؤسسات السياسية الغربية عموماً في ضوء ما أعلنته التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ووثق نتائجها الاتحاد الأوروبي حول الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة موظفين من الأونروا في عملية طوفان الأقصى. وانتهت إلى تكذيب الادعاءات الإسرائيلية خصوصاً بعدما عجزت حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية عن تقديم أي دليل على اتهاماتها واكتفائها بالقول إن لديها استنتاجات بأن بعض عناصر القسام المشاركة استفادت من تسهيلات ممنوحة للأونروا. وقالت المصادر الحقوقية لم نكن نتخيّل أن تصدر قرارات بوقف التمويل عن الأونروا كمنظمة أممية من خمس دول غربية كبرى على الأقل بناء على مزاعم يثبت لاحقاً أنها بلا أدلة.



كواليس

وصّلت تقارير أمنية نشرت نتائجها بعض المواقع الأميركية الى الإجابة عن سؤال حول تأثير فوز أي من المرشحين الرئاسيين إلى الفوز بالانتخابات على الاستقرار العام في أميركا الى اعتبار الاحتمال الأرجح يتمثل ببقاء أميركا دون رئيس معترف به بعد الانتخابات، حيث يسود أوساط مؤيدي الحزبين الكبيرين مناخ التشكيك بنتائج الانتخابات في حال فوز الخصم. وتكشف التقارير عن خطط موجودة لدى جماعات وازنة ومنظمة في الحزبين لتنظيم احتجاجات تصل حدّ العصيان العام وعدم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات في حال فوز الخصم تصل حد الزحف إلى العاصمة والتهديد بانفصال الولايات المؤيدة عن الدولة الفدراليّة ولا تستبعد ظهور السلاح.



اللواء: اسرار

لغز

دخلت مجموعات حزبية جديدة إلى خطوط التوتر في المنطقة المحاذية للحدود استعداداً لتطورات قد تحدث في أي لحظة!

غمز

ما تزال بعض المؤسسات العامة الخاضعة لأنظمة الوصاية تعاني من اهتراء إداري وتقني وإنتاجي، وتبقى سياسة المحاسيب فيها سيدة الموقف..

همس

حسب مصدر دبلوماسي، توقفت الاتصالات على جبهة الجهود الآيلة لدفع المسار الرئاسي إلى الأمام!

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ علاقة وزير سابق بارز برئيس جهاز أمني، قد تضرّرت كثيراً بعدما قُدّم الأخير على أنّه مرشح رئاسي.



يتحضر مجلس الوزراء لإعادة قنصل مستقيل إلى الخدمة خلافاً للمادة 65 من قانون الموظفين رغم مضي أكثر من سنة على استقالته وانقطاعه عن الخدمة ما يجعل استقالته مقبولة حكماً، ويهدف هذا الاجراء إلى تكليف القنصل المذكور برئاسة بعثة لبنان في مقرّ مهم.