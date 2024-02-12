مسؤول أوروبي يستنكر إجلاء الفلسطينيين من رفح

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أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استنكاره الشديد لفكرة إجلاء الفلسطينيين من رفح، متسائلاً: "إلى أين؟ إلى القمر؟"، على ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال بوريل، اليوم، بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدعو إلى إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح في غزة، وهي آخر ما تبقى للسكان من القطاع ليلوذوا به"، وتساءل السياسي الإسباني المخضرم: "كيف يمكن تنفيذ هذا".

وأضاف: "سيقومون بالإجلاء؟ إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟"، مؤكداً أن نتانياهو لا يصغي لمناشدات تطالبه ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وتابع بوريل، وكان غاضباً ومنفعلاً: "الجميع يذهبون إلى تل أبيب، متوسلين 'من فضلكم لا تفعلوا هذا، احموا المدنيين، لا تقتلوا هذا العدد الكبير'. فكم هو العدد الذي يعد مفرطاً؟ ما المعيار؟"، مشيراً إلى أن "نتنياهو لا ينصت لأحد".

ودعا الولايات المتحدة ضمناً إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول: "تجاوز الحد".

وقال مسؤولون أميركيون مراراً إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة كبير للغاية.