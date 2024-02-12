السيّد: تحذير للمواطنين!

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كتب اللواء جميل السيد عبر "أكس":

تحذير للمواطنين، لكل من يقبض اموالاً بالليرة اللبنانية وبالأخص ضمن رزمة المئة الف ليرة… نظراً لحجم أوراق العملة اللبنانية بعد إنهيار قيمتها، تبيّن ان معظم الإدارات الرسمية ومنها مصرف لبنان ووزارة المال وغيرها، وحتى بعض المصارف والصرافين، ممن يقبضون أو يدفعون مبالغ مختلفة بما فيها الرواتب ولا سيما من رزمة المئة الف ليرة، لا يقومون بالعَدّ ورقة ورقة بل يكتفون بِعَدّ رزمات المئة الف ليرة التي تساوي عشرة ملايين ليرة، بحيث تبين ان الكثير من تلك الرزم تنقص بين مئة الف ومليون ليرة من دون ان ينتبه المواطن لعدّها… بالمقابل، مطلوب أيضاً من مؤسسات الدولة والمصارف وغيرهم التقيّد بالقوانين لجهة الالتزام بعدّ الأوراق المالية ورقة ورقة مهما كانت قيمتها…