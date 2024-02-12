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شعبان: الحريري تسلّم من بوغدانوف دعوة لزيارة روسيا

12
FEBRUARY
2024
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا ‏جورج شعبان اليوم، أن "نائب وزير الخارجية ‏الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ‏ميخائيل بوغدانوف سلم الحريري، دعوة لزيارة روسيا ‏خلال لقاء جمعه فيه أخيرا".‏

وقال شعبان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يوجد لسعد ‏الحريري دعوة لزيارة موسكو، وسيتم تحديد موعدها في ‏الوقت المناسب، وسلم الدعوة نائب وزير الخارجية ‏ميخائيل بوغدانوف، خلال لقاء جمعه أخيرا مع الرئيس ‏الحريري".‏

أضاف: "نحن على تواصل دائم مع القيادة ‏الروسية وعلى تشاور دائم حول الأوضاع في المنطقة ‏والإقليم مع القيادة الروسية، ولم تنقطع هذه الاتصالات ‏منذ اعتكاف الرئيس الحريري".‏

وعما إذا كانت زيارة الرئيس الحريري مرتبطة ‏بزيارات لسياسيين لبنانيين إلى موسكو كمبادرة روسية ‏تسعى إلى تقريب وجهات نظر القوى السياسية اللبنانية، قال: "روسيا تعمل دائما في سبيل ‏استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، وهي تتواصل مع كل ‏الأطراف في لبنان وحريصة على عدم توسع رقعة ‏الحرب في المنطقة، وخصوصا في لبنان وسوريا، وهي ‏على تواصل دائم مع القوى الأساسية الفاعلة من أجل عدم ‏توسيع الحرب، وتبذل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، وهي ‏حريصة دائما على انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، ‏من خلال التشاور بين اللبنانيين والحوار في ما بينهم على ‏المواضيع الأساسية".

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