"علي مهدي"... شهيد لقوى الامن في القصف الاسرائيلي على الجنوب!

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، عصر اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "تنعى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي محمّد نمر مهدي، الذي استشهد بتاريخ 11/02/2024، إثر الاعتداء بالقصف من قِبَل العدوّ الإسرائيلي، الذي طال بلدته "حولا" الجنوبيّة".



وأضاف البيان، "الشهيد علي محمّد مهدي من مواليد 08/03/1996- حولا: عازب، دخل السلك بتاريخ 16/05/2016، بصفة دركي متمرّن".



وتابع، "رُقي إلى رتبة دركي بتاريخ 09/09/2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 31/12/2020، وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد، خدم في فوج التّدخّل السّريع في وحدة القوى السّيّارة، وفي مكتب مكافحة المخدّرات في الجنوب ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الجنوب في وحدة الشرطة القضائيّة".

وأردف، "حائز على: وسام الجرحى. وسام الاستحقاق اللبناني، درجة رابعة. ميداليّة الأمن الداخلي. ميداليّة الجدارة. الميداليّة العسكريّة. تنويه قائد القوى السيّارة، ثلاث مرّات".