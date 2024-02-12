وزير عاود نشاطه بعد "وعكة صحية"!

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عاود وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى نشاطه صبيحة هذا اليوم، بعد غياب استغرق أكثر من أسبوع بفعل إصابته بوعكة صحية، واستقبل في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، رئيس بلدية برقا - بعلبك غسان جعجع ونائبه طوني جعجع وعضوي المجلس البلدي رامونا وميشال جعجع،

وجرى التداول في شؤون ثقافية عامة واحتياجات البلدة لتفعيل النشاطات والفعاليات الثقافية والادبية والاجتماعية.

وفي هذا الاطار، تطرق البحث الى امكانية ايجاد تعاون مشترك بين وزارة الثقافة والبلدية من خلال استحداث مكتبة عامة ومقر للكونسرفتوار الوطني في بلدة برقا، حيث تم الاتفاق لعقد اجتماعات لاحقة متابعة لما تم طرحه.

روحانا

ثم استقبل المرتضى في مكتبه، رئيس جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت ميشال روحانا، وبحث معه في التحضيرات الجارية لاقامة العيد الوطني للفن التشكيلي في لبنان في 24 الحالي، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين، الذي سيقام في مدينة طرابلس ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024

وأبدى روحانا استعداد الجمعية للمشاركة في هذا الحدث الثقافي المميز.

منحوتة البشارة

الى ذلك، تداول وزير الثقافة وضع منحوتة لمناسبة عيد البشارة قرب المتحف ومشروع اللامركزية الادارية مع وفد زاره في مكتبه، ضم المحامين فادي بركات واديب زخور وكارولين حنا يرافقهم الفنان النحات شهيد بلقيس، وجرى التداول في موضوع وضع منحوتة في ذكرى عيد البشارة الوطني الجامع في 25 آذار 2024 قرب المتحف الوطني.

كما جرى التداول في شؤون أخرى منها اللامركزية الإدارية، حيث اقترح المرتضى ضرورة إقامة ندوة حول اللامركزية في نقابة طرابلس اسوة بتلك التي جرت في نقابة المحامين في بيروت، علما ان لجنة اللامركزية الإدارية برئاسة المحامي بركات تحضر لاجراء استبيان في منطقة عكار في نيسان المقبل.