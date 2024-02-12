بصاروخ "فلق 1"... استهداف جديد للمقاومة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 ثكنة ‏برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 ثكنة ‏برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ ‏