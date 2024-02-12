"لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة"... الجيش اوقف 786 شخصًا من جنسيات مختلفة!

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أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أنه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني 2024، أوقف 786 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

كذلك أعلنت المديرية عن "إحباط عدد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وشملت المضبوطات 71 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و14 رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال".

وأكدت أن "الموقوفين سُلّموا مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم"