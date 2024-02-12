خاص- زعيم عربي كبير يزور دمشق قريباً؟

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أكد مرجع سوري كبير لـ موقع tayyar.org أن " لدى دمشق توجه بتعميق علاقاتها الثنائية مع الدول العربية عمومًا، والخليجية خصوصًا"، كاشفًا أن "هذه العلاقات تشهد تقدمًا ملحوظًا، بخاصةٍ مع الجزائر، وتونس، وهي أي (العلاقات) آيلة إلى التقدم مع مصر، كما هو الوضع مع الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية".

وعن المعلومات التي تتحدث عن زيارة ضيفٍ عربيٍ كبيرٍ للعاصمة السورية، قال المرجع: "إن شاء الله الزيارة ستتم". غير أنه يرفض الكشف عن إسم الضيف، أو الزعيم العربي، قبل تأكيدها، وإعلانها من الجهات المختصة.