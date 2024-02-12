الموسوي يلتقي وفداً يمثل نقابة موظفي شركتي تاتش والفا.. هذا ما جرى بحثه

A + A -

التقى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي العاشرة من صباح اليوم ، في مقر المجلس النيابي وفداً يمثل نقابة موظفي شركتي تاتش والفا على رأسه النقيب نبيل يوسف حيث جرى التباحث في الأزمة التي أدت إلى إعلان الموظفين إضرابهم من جوانبها كافة والسبل الآيلة إلى حل هذه الأزمة وانهاء الإضراب .

وقد ابدى وفد النقابة استعداده الإيجابي وانفتاحه على قبول اي اقتراح يساعد في ضمان حقوق الموظفين في عقد العمل الجماعي والقيمة الفعلية للرواتب لإنهاء الأزمة وعبر عن استعداده لملاقاة اي مبادرة في هذا الاتجاه .

من جهته ، اكد النائب الموسوي للوفد على ضرورة استكمال الاتصالات بالمعنيين واعدا اياهم باستكمال المشاورات مع معالي وزير الاتصالات جوني قرم للتوصل إلى حل سريع للمشكلة بسبب تأثيرها السلبي على المواطنين وعلى ايرادات الدولة من هذا القطاع .