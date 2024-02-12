الوزير باسيل: الصلب هو قدرنا في حياتنا وهو ما نقبله لأننا نرقد على رجاء القيامة!

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كتب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر تويتر وقال: "اما أنت فمتى صمت فاغسل وجهك، لكي لا تظهر صيامك للناس ، بل لأبيك الذي في الخفية، وهو يجازيك”. في المسيحية يرتبط الصوم بمبدأ التضحية اي إماتة الرغبات في الطعام أو غيره، لكنه لا يكتمل الاّ بفعل الخير تجاه الاخر. والصوم هو زمن التكفير والتنقية والتوبة، ولكنّه ليس صوماً عن قول الحقيقة أو الشهادة للحق والنضال من اجل تثبيته."

وأضاف: "نحن أصحاب حق ودور ورسالة في هذا الشرق وفي لبنان بالذات، ولن نتخلى عنهم مهما كانت الأثمان والتضحيات."

وأكمل باسيل: "الصلب هو قدرنا في حياتنا، وهو ما نقبله لأننا نرقد على رجاء القيامة؛ ونذكر، في هذا اليوم، أننا من التراب وإلى التراب نعود... ومن تحت التراب نقوم لنؤدّي رسالتنا."