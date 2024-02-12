هذا ما نقله عبداللهيان إلى لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على مستوى حركة الموفدين فكان البارز زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين اميرعبداللهيان لبيروت، حيث التقى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وعدداً من قادة الفصائل الفلسطينية، قبل ان يغادر امس الى دمشق حيث استقبله الرئيس السوري بشار الاسد.

وفي معلومات «الجمهورية» ان عبد اللهيان نقلَ الى الذين التقاهم اجواء المفاوضات الجارية حول وضع غزة وصفقة تبادل الاسرى، مشيراً الى احتمالات ايجابية لتحقيق حل سياسي. واكد ان ايران لا ترغب التصعيد في المنطقة، لكنه حذّر من استمرار الحرب، واكد ان حركة «حماس» قادرة على الصمود لمدة طويلة، موضحا ان بلاده تدعم الموقف اللبناني بتطبيق شامل للقرار الدولي ١٧٠١ مثلما يطلب لبنان.