عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 شباط 2024

الأخبار: خطة تهجير رفح
اقتراح فرنسي لترتيبات ترضي إسرائيل: انسحاب المقاومة 10كلم وانتشار كبير للجيش
اللواء: تخبُّط إسرائيل جنوباً يرفع من مخاطر انهيار كامل لقواعد الاشتباك
ميقاتي يردّ على شكوى أبوصعب لبرّي: نسيِّر أمور البلاد والعباد.. والحريري في بيروت
نداء الوطن: برّي أثار مع الوزير الإيراني التعويض على القرى المدمّرة
"تطمينات" عبداللهيان لا تُطمئِن: إمتَصّوا الضربات فيما نُحاور واشنطن
البناء: بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع… مع الصين تفوّقنا على الغرب… والأميركي منافق/ تهديدات إسرائيلية بالهجوم على رفح.. والمقاومة تعده بالهزيمة وتهدّد بوقف التفاوض/ عبد اللهيان: رسائل من واشنطن وتواصل مع السعودية… و«إسرائيل» خسرت الحرب
النهار: الحريري هنا... أسبوع استثنائي لـ 14 شباط
الجمهورية: كلام إيراني عن حل ووجه بتصعيد
هوكستين: صفقة حدودية بمفاعيل داخلية
?l'orient le jour: Fuir Rafah ? Mais pour aller où