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عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 شباط 2024

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 الأخبار: خطة تهجير رفح

اقتراح فرنسي لترتيبات ترضي إسرائيل: انسحاب المقاومة 10كلم وانتشار كبير للجيش

 

 


اللواء: تخبُّط إسرائيل جنوباً يرفع من مخاطر انهيار كامل لقواعد الاشتباك
ميقاتي يردّ على شكوى أبوصعب لبرّي: نسيِّر أمور البلاد والعباد.. والحريري في بيروت

 

 

 


نداء الوطن: برّي أثار مع الوزير الإيراني التعويض على القرى المدمّرة
"تطمينات" عبداللهيان لا تُطمئِن: إمتَصّوا الضربات فيما نُحاور واشنطن

 

 

 


البناء: بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع… مع الصين تفوّقنا‎ على الغرب… والأميركي منافق‪/‬ تهديدات إسرائيلية بالهجوم على رفح.. والمقاومة تعده بالهزيمة وتهدّد بوقف التفاوض‪/‬ عبد اللهيان: رسائل من واشنطن وتواصل مع السعودية… و«إسرائيل» خسرت الحرب

 

 

 

 

النهار: الحريري هنا... أسبوع استثنائي لـ 14 شباط

 

 

 

 

الجمهورية: كلام إيراني عن حل ووجه بتصعيد
هوكستين: صفقة حدودية بمفاعيل داخلية

 

 

 


?l'orient le jour: Fuir Rafah ? Mais pour aller où 

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