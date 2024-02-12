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أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية أن معارضتها لمعركة رفح نابعة من قناعتها بأن خوضها وفوز المقاومة فيها سيعزز وضعها التفاوضي وارتكاب المجازر خلالها سيصيب الدول الغربية بمزيد من الأذى في شوارعها؛ والتهجير في حال حدوثه سيخلق مشكلة كبيرة اسمها مصر، خصوصاً أن المعلومات المؤكدة لدى الأميركيين تقول بأن حركة حماس وقوى المقاومة في غزة لم تفقد أكثر من ربع قدرتها البشرية والعسكرية وأن معركة رفح إذا حدثت لن تغير شيئاً في موازين الحرب وأن التفاوض هو الخيار الوحيد المتاح للخروج من الحرب، لكنه سيجري في ظروف لصالح حماس أكثر بعد الفشل العسكري في رفح.


كواليس

تسعى سفارات غربية للتحقق من صحة الكلام عن نقل إحدى الفرق المقاتلة في غزة إلى جبهة الحدود مع لبنان والكلام المنسوب لرئيس أركان جيش الاحتلال حول قرار النقل وهدف التحقق هو معرفة هل الأمر مجرد حرب نفسية أم هناك نيات تصعيد وراءه وتعترف السفارات بأن حكوماتها لا تملك مصادر خاصة داخل الكيان غير ما ينشر في الإعلام أو ما تقوله الحكومة وقادة الجيش والمؤسسات الأمنية، وأن تكليفها بالتحقق ينبع من قناعة الحكومات الغربية بأن أفضل من يملك الجواب هو حزب الله الذي يعرف التفاصيل الإسرائيلية ويتابعها عن كثب.

 

 

 


اللواء: اسرار

لغز
يرابط صرّافون على أبواب مكاتب إدارات مالية وبلدية لصرف الدولار بسعر ٨٧ ألف ليرة للمواطنين الذين يضطرون لتبديل العملة الخضراء لتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليهم بالليرة!


همس
تحاول الأجهزة المعنية التحقق من حصول المخابرة الهاتفية بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى وكشف مصدر التسريب والترويج لها إحراجاً للطرفين!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلم أن مقدّمي الخدمات في المجلس الإقتصادي الإجتماعي لم يقبضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر بسبب غياب الاعتمادات وعدم ملاحقة هذا الشأن لدى المعنيين بالتأخير.

 

أوقفت عناصر حزبية في النبطية قبل يومين وخلال الليل ضباطاً من اليونيفيل رفيعي المستوى ضلّوا طريقهم، وأطلق سراحهم بعد ساعتين.

 

إنتقدت جهات طبية ومهنية حفلات التكريم التي يجريها مستشفى جامعي تابع لجهة دينية للأطباء الأكثر إدخالاً للمرضى والأكثر تحقيقاً للمداخيل لصالح مكتب الدخول، واعتبرت أنّ هذه الحفلات تظهر انفصال القيّمين على المستشفى عن رسالة الطب وعن رسالة مؤسسيه..

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