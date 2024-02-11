النائب سيمون ابي رميا يشارك في قداس احتفالي لمناسبة عيد مار مارون في باريس

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شارك النائب سيمون ابي رميا اليوم في قداس احتفالي لمناسبة عيد مار مارون في كنيسة سيدة لبنان في باريس حيث ترأس الذبيحة الالهية المونسنيور عصام ابي خليل، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية زياد طعّان ووفد ديبلوماسي ضم لارا ضو ويوسف جبر، كما حضر القداس أيضًا رئيس التجمّع من أجل لبنان في فرنسا الدكتور انطوان شديد وحشد من الجالية اللبنانية التي كان لها لقاء مع النائب أبي رميا بعد القداس. ابي رميا توجّه الى بروكسيل حيث سيعقد ووفد نيابي لبناني من اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية اجتماعات مع نواب ومسؤولين في البرلمان الاوروبي.