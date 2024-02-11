عقل: ميقاتي واجهة لتنظيمات تعتمد على مخالفة القانون لتأمين استمرار حكم مافيا الفساد

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غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل:

"نجيب ميقاتي واجهة Fronting لتنظيمات تعتمد على مخالفة القانون لتأمين استمرار حكم مافيا الفساد. ما تشاهدونه هو حقيقة عمل منظومة ما بعد الحرب، تركيبة سياسية، مصرفية، ميليشيوية وروحية تستنزف موارد الدولة وترمي بفتات غنائمها المسروقة على جمهورٍ مخدر بقضايا تافهة أعمت بصيرته. لكل ذلك، نرفض مهادنة هذا النظام، نطمح لاصلاحه، تعديله وتطويره نحو نظام لامركزي مالي وإداري موسع يُعيد إلى لبنان مجده الاقتصادي والسياسي عبر انفتاح مُزدهر يُنهي عزلته القاتلة. ليعود بلدنا موطن الأوادم، لا الخارجين عن القانون Bandits"