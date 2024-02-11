معلوف لميقاتي: طبّقوا الدستور وكفى لعب في النار

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كتب النائب السابق سيزار المعلوف عبر صفحته:

‏رحم الله امرئٍ عرف حدَّه فوقف عنده . لرئيس حكومة تصريف الاعمال الفاقدة للشرعية نجيب ميقاتي والمستفز للموارنة في لبنان وعلى راسهم بطريرك بكركي الذي اعطيا مجد لبنان لها .

‏لقد دق ناقوس الخطر بعدما شعرو باقصاء مبرمج للموارنة وبنسف اتفاق الطائف وبغطاء من الثنائي الشيعي للاسف وبالتعدي على الصلاحيات بظل غياب لرئيس الجمهورية . نقول لك الطائف بالنسبة لنا مقدس كونه الدستور رغم الثغرات التي يجب تعديلها طبّقوا الدستور وكفى لعب في النار يا دولة الرئيس انت ومن خلفك لنذكركم بكلام الراحل ميشال شيحا من اراد الغاء طائفة في لبنان اراد الغاء لبنان بكامله على امل ان يعود الشيخ سعد الحريري الى موقعه الطبيعي لنرتاح منك