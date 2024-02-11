مشاركة هيئة كولكو كندا و اوتاوا في القدس الإلهي بمناسبة عيد القديس مارون في العاصمة الكندية

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بدعوة من رعية مار شربل المارونية في العاصمة الكندية اوتاوا ، شاركت هيئتي كولكو كندا واوتاوا في التيار الوطني الحر بالقداس الإلهي بمناسبة عيد القديس مارون. ضم الوفد المنسق العام لكولكو كندا المهندس جهاد داود و مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج و منسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون ،الجنرال جوزيف القزي و عدد كبير من اعضاء الهيئة .

كما حضر الاحتفال سفير لبنان في كندا الأستاذ فادي زيادة،النائب في البرلمان الفيدرالي لينا دياب مدلج، ولفيف من الكهنة والراهبات ورؤساء الأحزاب والجمعيات اللبنانية في العاصمة اوتاوا.