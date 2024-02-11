هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد

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اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - في بيان، آلية استقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة الى توفير خدمات جديدة، ومنها:

• إعادة مركبة سياحية عمومية الى السير

• نقل ملكية مركبة سياحية عمومية.

وذلك وفقا" لما يلي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

• أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13 - 20 - 27 شباط 2024 و5 - 12 – 19 – 26 آذار 2024

• أيام الأربعاء الواقع فيهم 21 – 28 شباط 2024 و 6 – 13- 20- 27 آذار 2024

وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علما" أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد.

• أيام الخميس تخصّص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الاصول، وذلك وفقا" لما يلي:

- في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـ0/ 1/ 3/2

- في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 4 / 6/5

- في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 7/ 8 / 9

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة آنفا" وفقا" لما يلي:

• أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـــ 0/ 1/ 3/2

• أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بــ 4 /6/5

• أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها :بــ 7/ 8 / 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علماً انّ المصلحة سوف تقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.