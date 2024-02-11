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قصف معاد على بلدات في القطاعين الغربي والاوسط ليلا...القرى الحدودية تعيش حالة حرب حقيقية

11
FEBRUARY
2024
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، ان العدو الإسرائيلي قصف الليل الفائت عددا من البلدات في القطاعين الغربي والاوسط، متجاوزا كل ما يسمى بقواعد الاشتباك، حيث طال القصف المدفعي عصرا محيط بلدات كونين ورشاف بالقطاع الاوسط و بلدات الناقورة وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وعيتا الشعب بالقطاع الغربي.
وتعيش القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق حالة حرب حقيقية بسبب استهداف العدو المدنيين والصحافيين وسيارات الاسعاف واخرها استهداف ساحة مسجد بلدة حولا اثناء خروج المصلين بعد اداء الصلاة واستشهاد مواطن وجرح سبعة اخرين.
وحتى صباح اليوم اطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في قضاءي صور وبنت جبيل، كما كثف الطيران الاستطلاعي المعادي من تحليقه فوق المناطق والقرى المذكورة. 
وصباح اليوم،  اطلق العدو الاسرائيلي من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية تجاه بركة ريشة واطراف البستان.

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