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الجيش السوري يستهدف مخابئ «الدواعش»

11
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: بينما أمعن العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإرهابية على ريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعاتنا الجوية، كثف الجيش العربي السوري قصفه المدفعي والصاروخي، مستهدفاً خط تماس ومواقع أدواته الإرهابية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإرهابيين.

 

وأعلنت مصادر ميدانية في إدلب أن وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في ريف المحافظة الجنوبي، نفذت رمايات مدفعية مكثفة باتجاه خطوط تماس جبل الزاوية حيث نقاط انتشار مسلحي ما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين»، التي تقودها ما تسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

 

وبينت المصادر لـ«الوطن» أن وحدات الجيش العربي السوري حققت إصابات مباشرة في صفوف مسلحي «النصرة» أمس بالقرب من بلدات البارة وسفوهن وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية، الأمر الذي تسبب بمقتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين، بينهم جنسيات غير سورية، عرف منهم المدعو أبو البراء التونسي، عدا عن تدمير عتاد عسكري لدى الإرهابيين، وخصوصاً المدفعية الثقيلة عند خطوط التماس.

 

وأشارت المصادر إلى مصرع وإصابة إرهابيين آخرين بقصف مدفعي وصاروخي للجيش العربي السوري في محيط بلدات النيرب وسرمين وتفتناز بريف إدلب الشرقي، وذلك رداً على خرقهم لوقف إطلاق النار واعتدائهم على نقاط الجيش العربي السوري في مدينة سراقب في الريف ذاته.

الوطن السورية
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