عبداللهيان: أميركا طلبت منا التدخل لدى حزب الله

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الشرق الأوسط السعودية: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بيروت عن رسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن واشنطن طلبت من طهران التدخل مع «حزب الله» لعدم «الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب على إسرائيل».

وقال الوزير الإيراني في نهاية زيارة استمرت يومين للبنان، حيث التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين بعدما استهلّ لقاءاته بالاجتماع مع الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، «إن الاتجاه هو نحو حل سياسي في غزة»، مؤكداً عدم رغبة بلاده بتوسيع الحرب، وحذّر في المقابل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيعني اليوم الأخير له.