عناوين الصحف ليوم الأحد 11 شباط 2024

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النهار: إسرائيل تتوغّل وعبداللهيان يتوعّد... وميقاتي يُثير حملة



الأنباء الكويتية: عبداللهيان يجول على المسؤولين ويبحث مع نصرالله المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة

القصف الإسرائيلي يتجاوز «خطوط الاشتباك» ونجاة قيادي في حركة «حماس» .. وميقاتي يرد على تصريحات الراعي



الشرق الأوسط السعودية: العراق بعد «طوفان الأقصى»… خطة إيران للانهيار السريع

الوطن السورية: استهدف مخابئ «الدواعش» وأعاد تمركزه في عدة قطاعات بالبادية … الجيش يكثف قصفه على محور جبل الزاوية بإدلب ويقتل عدداً كبيراً من الإرهابيين