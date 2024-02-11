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عبداللهيان: أي خطوة تتّخذها "إسرائيل" نحو هجوم واسع على لبنان سيكون اليوم الأخير لنتنياهو

11
FEBRUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على وَقع الغارات الاسرائيلية في العمق اللبناني، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات في بيروت مع كبار المسؤولين، شملت الأمين العام لـ حزب الله  السيد حسن نصرالله وممثّلين عن فصائل فلسطينية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وشدّد على أنّ "إيران ولبنان يؤكدان أنّ الحرب ليست الحل ونحن لم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها".

 

وقال إنّ "التطورات في غزة اليوم تتجه نحو حل سياسي، لكنّ نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه".

 

وشدّد على أنّه يتعيّن على الجميع "محاولة إيجاد حلّ سياسي لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن".

 

وإذ اعتبر أنّ "نتنياهو يسعى إلى أخذ البيت الأبيض رهينة له وعلى البيت الأبيض أن يختار إما أن يبقى رهينة لنتنياهو أو أن يذهب إلى الحل السياسي"، هدّد بأنّ "أي خطوة تتّخذها إسرائيل نحو هجوم واسع النطاق على لبنان سيكون اليوم الأخير لنتنياهو".

النهار
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