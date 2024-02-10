"الفوضى إذا ما حلّت فلن ترحم أحد"... عواد: إرحموا لبنان وطبقوا الدستور والقانون

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد عبر حسابه على منصة "اكس":

إن موقع رئاسة الحكومة ملزم باحترام الدستور وبتنفيذه. وإن أي خرق للدستور هو مسّ بمقامه، ويعرض كل الوزراء ولأي طائفة إنتموا بالتعدي على صلاحيتهم وإدارتهم، كما يشرع الأبواب للدويلات وشريعة الغاب التي تحكمها الفوضى الحتمية. إن المادة ٦٤ واضحة وليست بحاجة الى أي تفسيرات أو إجتهادات، والتي تحدد صلاحياته بالتالي "يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص". أما في ما خص صلاحيات الوزير وفق المادة ٦٦ "يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وبما خص به... " إرحموا لبنان وطبقوا الدستور والقانون، لأن الفوضى إذا ما حلّت فلن ترحم أحد.