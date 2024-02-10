نصرالله: الجيش الاسرائيلي يعيش في أزمة استراتيجية

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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وزير خارجية ‏‏إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني ‏في بيروت السيد مجتبى أماني.

وأكد نصرالله خلال اللقاء، أنّ "الجيش الاسرائيلي يعيش في أزمة استراتيجية، ولم يحقق أياً من أهدافه في الميدان".

وتابع، أنّ "المقاومة باتت تشكل عنصراً مهماً في المعادلات الإقليمية ولاشك أن انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة "أمر حتمي".وقال نصرالله: إنّ "مواقف قائد الثورة الإسلامية، الحكيمة والصريحة والقوية حيال تطورات الأحداث في غزة والضفة الغربية "فريدة في نوعها" مقارنة بباقي قادة العالم".

بدوره، أكد أمير عبد اللهيان، أنّ "المقاومة الفلسطينية عملت بحكمة وقوة سواء في مقاومتها وصمودها، أو في اهتمامها بالحلول السياسية".