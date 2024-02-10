بلاغ رقم 1... من جواد عدره الى نجيب ميقاتي!

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كتب مدير عام الدولية للمعلومات جواد عدرا عبر حسابه على منصة "اكس":

إلى " فخامة رئيس الجمهورية بالوكالة"، "نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة"، "دولة رئيس الحكومة"، "دولة رئيس مجلس الوزراء"، " دولة رئيس جميع الوزراء"، "دولة المتحدث بإسم أمراء عشائر المناطق اللبنانية"، "دولة رئيس الفتاوى القضائية والأحكام المسبقة" وإلى " مجلس القوى السياسية" وإلى "مجلس مندوبي ومندوبات قوى الخارج" الداعمين لفخامته ودولته وقيادته: ——— نشعر بالفخر أن شوكة أهل السنة والجماعة لم تعد مكسورة، واللبنانيون ( والسنة طبعًا منهم )، يتطلعون إلى البلاغ رقم 1 الذي سيعيد لهم كسرة من ودائعهم وأموالهم المنهوبة التي تحولت إلى الخارج والتي يتم تبييضها في الداخل، والذي سوف يمنحهم أدوية لمرضاهم، وباصات نقل عام، ومياه غير ملوثة، وكهرباء لا تنقطع، وطرقات لا تُسبب الموت، ودولة لهم ولأحفادهم، وكسرة خبز غير مغمسة بالذل، وكلمة عز إلى الخارج والداخل تقول أننا لسنا مكسورين، ولسنا بشحاذين، وأن في لبنان مَن لديه كرامة. إنتهى البلاغ رقم 1.