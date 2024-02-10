"الأوضاع في المنطقة المتغيرة والمعقدة"... بين عبد اللهيان وميقاتي

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اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، استمرار المحادثات مع لبنان والتشاور مع مسؤولي هذا البلد إحدى الأولويات المهمة لإيران".



وأكد، "دعم إيران القوي لاستقرار وأمن لبنان، والبعض حاول ايجاد خلاف بين الحكومة والشعب في لبنان والمقاومة، لكنهم لم ينجحوا".



وشكر عبداللهيان، "لبنان ورئيس الوزراء على دعم فلسطين والمقاومة في فلسطين".





وأضاف، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على دعم المقاومة في فلسطين كما فعلت في السابق، لكنها في الوقت نفسه حاولت خلال الأشهر الأربعة الماضية لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي ضد غزة ومنع توسيع نطاق الحرب في المنطقة".



وأشار إلى، أن "الهجمات الأميركية والبريطانية الأخيرة على اليمن".



وقال: إن "هذه الهجمات تعد انتهاكا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وهي استفزازية من أجل مواصلة دعم الكيان الصهيوني وتعزيز خطر تفاقم الأزمة في المنطقة".



واعتبر عبداللهيان، "هذه الهجمات تتناقض مع ادعاءات أميركا بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة، وأضاف أنه في الوقت نفسه لم تخفض أميركا حتى شحنات أسلحتها إلى إسرائيل".



وتابع، "الفلسطينيين هم أصحاب فلسطين الحقيقيون وهم من يجب أن يتخذوا القرارات الخاصة بفلسطين ومستقبلها، ونحن على علم بأن لديهم خطط ومبادرات سياسية لمرحلة ما بعد الحرب. والتطورات في غزة اليوم تتجه نحو الحل السياسي، لكن نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه".



ولفت عبداللهيان الى، "ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن".



بدوره وصف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، "الأوضاع في المنطقة بالمتغيرة والمعقدة".



وشدد على، "أهمية قضية غزة وفلسطين، وأكد على ضرورة الاستمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".



وأضاف ميقاتي، أننا "نتطلع إلى السلام والاستقرار في المنطقة ويجب بذل الجهود لإنهاء الحرب على غزة وإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة".



وجرى خلال هذا اللقاء بحث بعض قضايا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما فيها العلاقات الاقتصادية.