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الادعاء على مدراء في مصرف BSL

10
FEBRUARY
2024
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بتاريخ 6/2/2024 استمعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى
كل من المديران الكبيران في مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل السيد ا. أ. مدير سابق في المصرف ، والمديرة التنفيذية السيدة م. ق بصفة مدعى عليهما بجرم تبييض الأموال بالشكوى المقامة ضد المصرف من قبل احد اعضاء الجمعية، حيث كان الإستجواب اليوم بحضور وكيل المتهمين الأستاذ صخر الهاشم، بعد تحويلهما من شهود الى مدعى عليهما وجرى الإستجواب لمدة أكثر من ساعتين، على أن يستكمل التحقيق بعد تقديمهما المستندات التي كلفا بتقديمها .

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