living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشامي يوضح اهداف قانون معالجة اوضاع المصارف...!

10
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي اهداف قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والية صياغة القانون ووضعه سريعا حيز التنفيذ، وقال في بيان: " أما وقد نُشرت في الإعلام مسوّدة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات التي وردت، من الضروري توضيح أهداف القانون وآلية صياغته ووضعه سريعاً حيِّذ التنفيذ ليكون الجميع على بينة من الأمر.
أولاً: يهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام  وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال  كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية. فلا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي كَكُلّ، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر سيُلْحِق ضرراً كبيراً بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية.
ثانياً: أتى مشروع القانون هذا ليطور المشروع السابق وليُدْمِج ضمنه قانون "إعادة الانتظام للقطاع المصرفي" .على الجميع العمل سوياً للإسراع بإصدار القانون لأن الوقت حان لمعالجة وضع المودعين وهم لا ذنب لهم في ما وصلت اليه الحال وقد عانوا الأمرَّيْن واضطروا إلى سحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة حتى وقت قريب تبعاً لتعاميم المصرف لبنان خلال الأربع سنوات الماضية. لا أحد يمكن أن يدَعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن.
ثالثاً: أتى هذا القانون ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فالبنك المركزي والهيئة الرقابية هما الجهتان الاساسيتان المولَجَة معالجة وضع المصارف، وهما أصحاب الخبرة والمعرفة والمسؤولية في هذا المجال قبل  أي فريق آخر. لقد كُتب هذا القانون من ألفه الى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والحق يقال إنهم أدخلوا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بعد الأخذ بعين الاعتبار الاطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية. هذا الجهد المشترك يستحق الثناء ويجب البناء عليه.
رابعاً: يُعْتَبَر  مشروع القانون أنه أفضل ما يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و أننا كفريق عمل على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   