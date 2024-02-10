"استعدوا"... الامطار في طريقها الينا!

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يسيطر طقس متقلب على لبنان مع تساقط أمطار متفرقة أحيانًا حتى مساء اليوم السبت حيث يتحوّل الى مستقّر مع ارتفاع بدرجات الحرارة اعتبارًا من يوم غد الأحد. ومن المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيًا بمنخفض جوي ماطر اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء. ◻️الطقس المتوقع في لبنان: ▪️السبت: – غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا – لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة – أمطار متفرقة تشتدّ أحيانًا شمال البلاد خلال الفترة الصباحية – بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق – إنحسار تدريجي للأمطار بدءًا من فترة بعد الظهر – استقرار الطقس – ضباب على المرتفعات ▪️الأحد: – قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة – ارتفاع بدرجات الحرارة – استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ▪️الإثنين: – غائم اجمالًا بسحب مرتفعة – ارتفاع بدرجات الحرارة متخطيةً معدلاتها الموسمية ▪️الثلاثاء: – غائم جزئياً – انخفاض بدرجات الحرارة – ارتفاع نسبة الرطوبة مساءً – ضباب على المرتفعات – أمطار متفرقة ليلاً خاصة شمال البلاد – ثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق – رياح ناشطة أحيانًا



