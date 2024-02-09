تجمع العسكريين المتقاعدين أعلن تأجيل تحركه غدا... اليكم السبب!

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بيان تجمع العسكريين المتقاعدين حول تعليق التحركات المقررة لنهار السبت ١٠ شباط ٢٠٢٤

يعلن تجمع العسكريين المتقاعدين عن تأجيله التحرك المقرر غداً بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٤ في محيط مقر مجلس الوزراء ،

وذلك بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار اي مرسوم متعلق بالرواتب والاجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة .

ان الخطوة و الايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والاجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.

يتوجّه التجمّع بجزيل الشكر الى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم ويعدهم بالسعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية لهم .

" ما مات حق وراءه مطالب" .

تجمّع العسكريين المتقاعدين

بيروت ٩ شباط ٢٠٢٤