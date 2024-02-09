شكوى جديدة من وديع عقل على رامي نعيم "وكذبه"!

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "اكس":

نهار الاثنين بكون في شكوى جديدة ضدك وضد كذبك! شكوى تضاف الى ٥ شكاوى وادعاءات جزائية بحقك.

وتأتي تغريدة عقل ردا على تغريدة رامي نعيم والتي جاء فيها:

من هي شركة جو سانز ؟ ومن هم مروان ونزيه ابي سمعان من بلدة جبيل اللذان يلتزمان أعمالاً لدى وزارة الدفاع والمتهمان بقربهما من جان قهوجي. وهل صحيح ان ميراي عون وجبران باسيل ضعطا على وزير الدفاع يعقوب الصراف كي يسدد لهما فاتورة بقيمة خمسين مليون دولار، وان مستشاراً في القصر الجمهوري (فوزي مشلب) ومحام في التيار الوطني الحرّ (وديع عقل) "قبضا" منه مقابل حملة اعلانية. ابي سمعان او الحلقة المفقودة بين الجنرال ميشال عون وعائلته الفاسدة والجنرال جان قهوجي.