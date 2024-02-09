كتاب من ميقاتي الى الوزراء... هذا ما تضمنه!

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كتاب من ميقاتي الى الوزراء:

السيدة وزيرة التنمية الإدارية والسادة الوزراء،

يحيطكم السيد رئيس مجلس الوزراء علماً انه قد

تابع في اجتماعات متلاحقة عقدها اليوم مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع الحوافز المالية للعاملين في القطاع العام والذي سيصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.

ومن المقرر أن يطلع رئيس الحكومة السادة الوزراء في الجلسة على الاتصالات التي أجراها ، تمهيدا للاتفاق على مسار الخطوات التي ستتم متابعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل بهدف الوصول إلى صيغة من شأنها تحقيق المزيد من المساواة والعدالة بين مختلف الفئات (العاملين في القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون) للعودة الى مناقشتها لاحقاً على طاولة مجلس الوزراء واقرارها وفق الاصول.