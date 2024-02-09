وجوب محاكمة نجيب ميقاتي

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- ربيع مسعد

منذ العام ١٩٩٢، عرف لبنان فترات من الإضطرابات السّياسيّة والتّوتّرات المستمرّة، وكانت الحكومات تتعاقب بسرعة "بتروح وبتجي" من دون أن تحقّق الإستقرار المطلوب. خلال هذه الفترات، شهد الدستور اللّبناني العديد من المخالفات والتجاوزات وصولاً لعدم تطبيقه بالكامل ممّا خلق مساحةً أكبر لرؤساء الحكومات المتعاقبين للإستيلاء على مقدرات الدّولة. أمّا على رأس الشخصيات التي إرتكبت هذه المخالفات والتجاوزات، فيحتلّ نجيب ميقاتي المرتبة الأولى.

نجيب ميقاتي، الذي شغل منصب رئيس الحكومة اللّبنانيّة عدّة مرّات، تورّط في إرتكاب مخالفات دستوريّة وتجاوزات تضرّ بسيادة الدّستور وتقويض النظام الديمقراطي في لبنان. فمنذ تولّيه المناصب الحكوميّة، تشارك ميقاتي ومنظومة التّسعين، بالتضامن والتكافل، في سلسلةٍ من الأفعال التي تهدف إلى تقويض موقع الرئاسة اللّبنانية والإستيلاء على صلاحيّاتها المتبقّية من بعد إقرار إتفاق الطائف المشؤوم.

قيلَ "آخر الرّقص حنجلة" فكيف إذا كان الرقص تعدّيا على الدستور والقانون والميثاق والشراكة… أعذرونا، فأفعال ميقاتي تطوّرت و "ترقت" من رتبة "مخالفات" إلى رتبة "تعدّي". إحدى التعديات الرئيسيّة التي إقترفها ميقاتي هي تجاوزه العلني لسلطة الرئيس والتدخل في شؤونه، مخالفاً كا المواد الدستوريّة وخاصّة مقدّمة الدستور فيما خصّ مبدأ فصل السّلطات، وذلك فيما يتعلّق بتعيينات الوظائف الحكومية وآخرها تعيين رئيس جديد للأركان؛ طبعاً إلى جانب "تجاهله" قانون الدفاع الوطني ولا سيّما المادّة ٢١ منه.

علاوة على ذلك، يُعتبر تجاهل ميقاتي لمطالب الشعب اللّبناني ورفضه للإصلاحات الضّروريّة لإعادة بناء الدّولة وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعيّة، مخالفة دستوريّة أيضاً، لا بل أكثر من ذلك، جريمة بحقّ الشعب اللّبناني.

مطالباتنا لحكومة ميقاتي بالإصلاح ومحاربة الفساد لم تهدأ، ولكن ميقاتي وحكوماته تجاهلوا هذه المطالب ولم يتّخذوا الإجراءات اللّازمة لتلبيتها، خاصةً أنّ ميقاتي شخصيّاً متورّطاً بملفات فساد "دسمة" ليستفيد من ترؤس الحكومة لتمرير مشاريعه الفاسدة على شاكلة ليبان بوست وغيرها من المشاريع، وإقرارها في ظلّ حكومة مستقيلة لا تملك أي صلاحيّات فعليّة لإقرار بنود غير ضروريّة مما يظهر عدم إحترامهم لإرادة الشعب والمبادئ الدّيمقراطية.

أكثرُ من ذلك، إنّ تواطؤ رئيس الحكومة مع البعض في الداخل والخارج بملف النازحين السوريين لإبقائهم على الأراضي اللبنانيّة، يُعدّ خيانة عظمى بحق الدّستور والشّعب اللبناني، خاصّةً وأنّ نجيب ميقاتي يستفيد من هذا الملف تحديداً لإرضاء المنظّمات الدوليّة المعنيّة في هذا المجال وبالتالي إرضاء دولهم المموّلة لهدفٍ واحد: إبقاء النزوح على ما هو عليه اليوم.



وعليه، يمكن القول انّ نجيب ميقاتي ومنظومته قاموا بمخالفات وتعدّيات وإنتهاكات وتجاوزات دستوريّة عديدة تهدف إلى تقويض الديمقراطيّة وسيادة القانون في لبنان؛ في المقابل على المجتمع الدولي والمنظّمات الدّوليّة المعنيّة واجب الضّغط على الحكومة اللّبنانيّة لاتّخاذ إجراءات فوريّة لتصحيح هذه المخالفات وإحترام الدستور وحقوق الشّعب اللّبناني.

عودٌ على بدء، نجيب ميقاتي وحكوماته، قصّة تتربّعُ على عرشِ قتل دستور الطّائف!

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