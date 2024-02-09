living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: لا تزرك المتقاعدين العسكريين بالزاوية

9
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
نجحت حكومة فيدرالية المذاهب والطوائف المهيمنة، بوضع العسكريين المتقاعدين أصحاب الحقوق، مقابل أولادهم أصحاب الواجب، في أسوأ واقع عسكري أليم يتعرض له جيشنا اللبناني، بينما كانوا يمررون قراراتهم اللا شرعية واللا دستورية، وهم في غيّهم يعمهون.

يحق للمتقاعدين العسكريين أن لا يثقوا بوعودٍ جماعة الفيدرالية التي تكررت عدة مرات دون إهتمام، إلا أن السؤال الأهم هل نفذت هذه الحكومة في خضم البيع والشراء في سوق النخاسة الدولية في الواقع اللبناني، تعيين رئيساً للأركان بتسلل الوزراء واكتمال نصاب ال١٦، والسؤال الأخطر ،ما هو الأهم تعيين رئيساً للأركان بوجود قائد وأركان قيادة، أم لقمة العيش لشريحة كبيرة من المتقاعدين، هذا اذا لم نشكك بقانونية التعيين دستورياً، ومن دون التقيد بقانون الدفاع الوطني.
لا يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي احذر، ولا تزرك المتقاعدين العسكريين بالزاوية، وردة فعلهم بالأمس هو بعض بأسهم.
دولة الرئيس الموقف الوطني الذي يضحي به المتقاعدين بحقوقهم، هو عدم نزولك إلى السرايا الحكومي وعقد جلسات مهربة لمجلس الوزراء قبل إنتخاب رئيساً للجمهورية، وليتحمل مجلس النواب مسؤولياته ، وكفى تنفيذ مآرب الخارج خماسياً وسداسياً ولربما عشرياً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   