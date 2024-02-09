بلاغ بحث وتحري بحق رئيس مجلس ادارة بنك "عوده" السيد سمير حنا

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صدر عن جمعية أموالنا لنا ما يلي : " لن نكلّ ولن نتعب في الدفع قدماً لتطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تحمي حقوق المودعين ،ولن نستكين قبل استرجاع جنى العمر ومعاقبة الفاعلين في القضاء و لو واجهتنا بعض العراقيل و العقبات :

بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٤ صدر بلاغ بحث وتحري من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق رئيس مجلس ادارة بنك عوده السيد سمير حنا في شكوى قد توكل عنه فيها المحامي صخر الهاشم ، موضوع الشكوى جرائم اساءة الامانة والاحتيال والافلاس الجزائي وشيك دون رصيد. وهو الآن متوارٍ عن الأنظار.

لماذا لا يسلمون رفع السرية المصرفية الى المراجع القضائية التي تطالبهم بذلك يا ترى؟ "