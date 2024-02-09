مارتين كتيلي: المجرم واحد!

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كتبت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين كتيلي على اكس: وقت الهرطقة الدستورية للتمديد لقائد الجيش تحجّجوا انو ما بتقدر الحكومة تعيّن بغياب رئيس الجمهورية. هلّق فجأة اعتبروا انو صار فيها نفس الحكومة تعيّن رئيس أركان ومن دون اقتراح وزير الدفاع كمان.



واضافت كتيلي: بالأولى شهدنا على عجز المجلس الدستوري عن منع الأداء الانحداري لمجلس النواب.



بالثانية يمكن نشهد على عجز مجلس الشورى عن منع الأداء الإنتحاري للحكومة.



وختمت: بالحالتين، المجرم واحد (اركان المنظومة) والضحية مع الأسف أبعد من الدستور وابعد من القانون وحتى من النظام!



الضحية هي صيغة لبنان وثقة مكوّناته ببعضها وقدرتهم انهم يطمنوا بعض ويحموا بعض ويحاولوا يبنوا مستقبل افضل مع بعض..