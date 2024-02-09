التيار الوطني الحر مرحباً بكلام الراعي: وضع الاصبع على جرح الوطن برفض حكم الدويكا!

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يرحّب التيار الوطني الحر بكلام غبطة البطريرك الراعي في عيد مار مارون اذ وضع الاصبع على جرح الوطن برفضه حكم الدويكا وتغييب المكون المسيحي عن الحكم؛ بعملية إقصاء مُبرمجة، بدءًا من إقفال القصر الجمهوريّ وصولًا إلى انتهاك الدستور اللبنانيّ.وادانته ضرب الشراكة والمخالفات الميثاقية والدستورية للحكومة والمجلس وعلى رأسها التعيينات .



لطالما نبّهنا الى وجوب عدم السكوت عن المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال او تغطيته لأنه سيوصل الى التسلط على موقع رئيس الجمهورية والسطو على صلاحياته بالكامل.



اننا ندعو لاعتماد كلام البطريرك اليوم منطلقًا لمرحلة جديدة ، ركيزتها التفاهم العميق بين المسيحيين والتضامن الوطني وسلوك طريق الإنقاذ بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين سلطة اصلاحية على اسس العدالة والحقوق والمساواة في الشراكة .