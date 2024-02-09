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انقطع الاتصال معه.. أين السنوار؟!

9
FEBRUARY
2024
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قالت صحيفة إسرائيلية، أمس الخميس، إن الاتصال بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد انقطع مع قيادة "حماس" في الخارج.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن الاتصال بين السنوار وقيادة "حماس" في الخارج قد انقطع منذ عدة أيام، وأن قائد "حماس" في غزة يتنقل من مكان إلى آخر ومن نفق إلى الثاني، دون معرفة مكانه.
 
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين اقترحوا إخراج زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
 
وذكرت صحيفة أميركية أن فكرة إرسال السنوار وضيف و4 آخرين من كبار قادة حماس إلى المنفى، على غرار مغادرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية بيروت إلى تونس على متن سفينة قبل 42 عاما، نوقشت بالفعل في كانون الثاني الماضي.
 
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت في وقت سابق تعهدها بالقضاء على "حماس"، وعلى وجه الخصوص القضاء على السنوار وقائد الجناح المسلح للحركة محمد ضيف، ولكن قد تكون إسرائيل اقتنعت بتغيير موقفها بسبب طول فترة الحرب وعدم وجود أفق واضحة لنهايتها.
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